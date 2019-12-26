«Еще и 31 декабря зацепили»: глава СПЧ раскритиковал идею нового выходного

Фадеев отметил, что для отдыха достаточно и одного праздничного дня, а уже 2 января можно отправляться на работу.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Фадеев.