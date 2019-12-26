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Жизнь

«Еще и 31 декабря зацепили»: глава СПЧ раскритиковал идею нового выходного

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РИА «Новости» раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.

Валерий Фадеев.
Валерий Фадеев.
ru.wikipedia.org/wiki

Фадеев отметил, что для отдыха достаточно и одного праздничного дня, а уже 2 января можно отправляться на работу.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Фадеев.

Он подчеркнула, что такое возможно лишь в том случае, если люди «много работают, а зарплата маленькая». С такой позицией, как отметил глава СПЧ, можно согласиться.

«Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — заключил Фадеев.

Напомним, главы более 40 регионов России (почти половина субъектов) приняли решение сделать 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий день на 28 декабря.

В Сибири последний день в году станет выходным в пяти регионах: Томской, Иркутской и Новосибирской областях, а также Республиках Алтай и Хакасия.

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