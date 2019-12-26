«Еще и 31 декабря зацепили»: глава СПЧ раскритиковал идею нового выходного

Фадеев отметил, что для отдыха достаточно и одного праздничного дня, а уже 2 января можно отправляться на работу.
«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Фадеев.
Он подчеркнула, что такое возможно лишь в том случае, если люди «много работают, а зарплата маленькая». С такой позицией, как отметил глава СПЧ, можно согласиться.
«Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — заключил Фадеев.
Напомним, главы более 40 регионов России (почти половина субъектов) приняли решение сделать 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий день на 28 декабря.
В Сибири последний день в году станет выходным в пяти регионах: Томской, Иркутской и Новосибирской областях, а также Республиках Алтай и Хакасия.