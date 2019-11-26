Еще и мусор. Яровчане пожаловались на свалки по всему городу

Яровчане в группе Barnaul22 пожаловались , что мусорная реформа не работает. К ним присоединились и жители других районов и городов.

По словам жителей города-курорта, свалки мусора по всему городу. «Валят, кто где вздумает», — отмечает автор поста и подчеркивают, что деньги за вывоз начисляют исправно.

В Славгороде происходит то же самое, пишут в комментариях. Аналогичная проблема и в других муниципалитетах.

«Косихинский район: с. Восход, Логовое контейнеров нет, деньги дерут. В остальных селах не была, но думаю там тоже ничего нет. Как зимой без контейнеров? Мешки снегом задувает, мусор разлетается», — пишет комментатор.

Напомним, что изначально в Славгородской зоне установили самый высокий тариф на вывоз ТКО. Позже губернатор Виктор Томенко дал поручение краевым ведомствам понизить тарифы.