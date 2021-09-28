Еще минимум год жизни дал пандемии инфекционист

О возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Тогда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, заявил он РИА Новости.
«Год продлится минимум», — сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько еще может продлиться пандемия.
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что есть шанс, что ковид в скором времени отступит.
Он полагает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться весной 2022 года.