Еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось на Алтае за день

В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 184 человека, из них 84 подключены к ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом лечатся 877 человек и 323 пациента с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 942 человек. Закрыто 43 886 больничных. Умерли 2 898 человек.
Новые случаи заболевания
- Барнаул — 24, Бийск — 13, Рубцовск — 11,
- Шипуновский район — 4,
- Бийский, Курьинский, Советский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Кулундинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Заринск, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский, Топчихинский, Хабарский район — по 1 заболевшему.
Ранее глава комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев рассказал о причинах роста смертности в Алтайском крае весной 2021 года.