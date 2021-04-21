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Жизнь

Еще 79 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось на Алтае за день

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 70 пациентов, умерло 5 человек, сообщили 21 апреля в региональном оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 184 человека, из них 84 подключены к ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лечатся 877 человек и 323 пациента с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 942 человек. Закрыто 43 886 больничных. Умерли 2 898 человек.

Новые случаи заболевания

  • Барнаул — 24, Бийск — 13, Рубцовск — 11,
  • Шипуновский район — 4,
  • Бийский, Курьинский, Советский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Кулундинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский, Топчихинский, Хабарский район — по 1 заболевшему.

Ранее глава комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев рассказал о причинах роста смертности в Алтайском крае весной 2021 года.

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