Еще один бывший эксперт Упрдор «Алтай» получила срок за взятку

Бывшего эксперта отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Алтай» приговорили к 8,6 лет общего режима. Отбывать срок женщина будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Следствие и суд установили, что с 2013 по 2022 год эксперт получила частями от представителя грузоперевозчиков взятку на общую сумму более 2,8 млн рублей. Деньги были платой за регистрацию заявлений, оформление и выдачу разрешений для перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

С 2017 по 2022 год женщина также получила взятку в размере около 900 тыс. рублей от другого представителя грузоперевозчиков. Эти деньги она взяла за беспрепятственную выдачу разрешений. Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд признал женщину виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,6 лет лишения свободы и штрафа в размере 3 млн рублей. Также она не сможет в течение четырех лет работать в государственных учреждениях, занимающихся дорожным хозяйством.

Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14 лет. Доход, который она получила преступным путем, конфискован в пользу государства.

Ранее заключили под стражу начальника отдела Упрдор «Алтай».

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