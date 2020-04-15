Еще один самолет с туристами из Таиланда прибыл в Новосибирск

Рейс выполняла авиакомпания S7. Напомним, что все международные авиасообщения сейчас закрыты. Однако некоторые выполняются с целью вывоза граждан России из стран, охваченных пандемией коронавируса. Изначально данный рейс должен был выполняться 10 апреля, но затем его сдвинули на четыре дня из-за согласования международных документов и графиков вывоза.
Как сообщают очевидцы, на парковке у здания аэровокзала находились 8 автобусов для транспортировки пассажиров рейса в обсервацию. Также была подготовлена машина «скорой помощи».
Пока нет информации, есть и среди пассажиров прибывшего рейса жители Алтайского края. По данным Altapress.ru, жители некоторых российских регионов столкнулись с проблемой эвакуации из Таиланда. Дело в том, что персональный состав пассажиров таких рейсов формируется на основе прописки.
Поскольку прямых рейсов из Барнаула в Таиланд сейчас нет, судьба некоторых жителей нашего региона остается под большим вопросом.
В настоящее время они продолжают находиться в аэропорту Бангкока и ищут варианты возвращения домой. Некоторые из туристов уже обратились за помощью к губернатору края Виктору Томенко.