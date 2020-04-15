Еще один самолет с туристами из Таиланда прибыл в Новосибирск

Вечером 14 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился еще один рейс из Таиланда, на борту самолета находились около 200 сибирских туристов.

Рейс выполняла авиакомпания S7. Напомним, что все международные авиасообщения сейчас закрыты. Однако некоторые выполняются с целью вывоза граждан России из стран, охваченных пандемией коронавируса. Изначально данный рейс должен был выполняться 10 апреля, но затем его сдвинули на четыре дня из-за согласования международных документов и графиков вывоза.

Как сообщают очевидцы, на парковке у здания аэровокзала находились 8 автобусов для транспортировки пассажиров рейса в обсервацию. Также была подготовлена машина «скорой помощи».



Пока нет информации, есть и среди пассажиров прибывшего рейса жители Алтайского края. По данным Altapress.ru, жители некоторых российских регионов столкнулись с проблемой эвакуации из Таиланда. Дело в том, что персональный состав пассажиров таких рейсов формируется на основе прописки.

Поскольку прямых рейсов из Барнаула в Таиланд сейчас нет, судьба некоторых жителей нашего региона остается под большим вопросом.

В настоящее время они продолжают находиться в аэропорту Бангкока и ищут варианты возвращения домой. Некоторые из туристов уже обратились за помощью к губернатору края Виктору Томенко.