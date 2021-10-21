Еще одна «дельта». Что известно о новом штамме COVID-19 и как от него защититься

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Российская вакцина может справиться с AY.4.2?

Хафизов уверяет: вакцины, применяемые в России, эффективны против выявленного штамма.

«Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — говорит он.