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Еще одна «дельта». Что известно о новом штамме COVID-19 и как от него защититься

  1. Что за новый штамм?
  2. Опасен ли AY.4.2?
  3. Сколько человек инфицированы новым штаммом в России?
  4. AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости?
  5. Российская вакцина может справиться с AY.4.2?

В России выявили единичные случаи заражения новым штаммом коронавируса «дельта» AY.4.2. Рассказываем, защищают ли от очередной мутации ковида российские вакцины и может ли она спровоцировать резкий подъем заболеваемости.

1
Что за новый штамм?

Вариант коронавирусной инфекции AY.4.2 обнаружили исследователи из Великобритании. Они исследовали генетическую эволюцию «дельты», ранее писал altapress.ru.

По словам экспертов Джеффри Баррета из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, штаммом инфицированы 10% жителей Великобритании.

2
Опасен ли AY.4.2?

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, сообщает РИА «Новости», заявил: новая разновидность AY.4.2 может быть на 10−15% заразнее «дельты».

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0
3
Сколько человек инфицированы новым штаммом в России?

Точных данных о заражениях пока нет.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов уточнил изданию: «Вариант AY.4.2 линии „дельта“ уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных „VGARus“. В некоторых кругах новый геновариант называют „дельта плюс“, но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница».

4
AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости?

Эксперт отметил, что новая «дельта» способна вызвать дополнительный прирост заболевших. «Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
CC0
5
Российская вакцина может справиться с AY.4.2?

Хафизов уверяет: вакцины, применяемые в России, эффективны против выявленного штамма.

«Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — говорит он.

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