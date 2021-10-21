Еще одна «дельта». Что известно о новом штамме COVID-19 и как от него защититься

Вариант коронавирусной инфекции AY.4.2 обнаружили исследователи из Великобритании. Они исследовали генетическую эволюцию «дельты», ранее писал altapress.ru.
По словам экспертов Джеффри Баррета из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, штаммом инфицированы 10% жителей Великобритании.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, сообщает РИА «Новости», заявил: новая разновидность AY.4.2 может быть на 10−15% заразнее «дельты».
Точных данных о заражениях пока нет.
Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов уточнил изданию: «Вариант AY.4.2 линии „дельта“ уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных „VGARus“. В некоторых кругах новый геновариант называют „дельта плюс“, но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница».
Эксперт отметил, что новая «дельта» способна вызвать дополнительный прирост заболевших. «Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», — добавил он.
Хафизов уверяет: вакцины, применяемые в России, эффективны против выявленного штамма.
«Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — говорит он.