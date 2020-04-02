Еще одна сибирячка продает усы кота по цене квартиры

Напомним, ранее другая жительница Новосибирска Мария предложила купить усы своей кошки Денди за 2 млн рублей.

Новый продавец Марина решила «перебить» предложение Марии, отметив, что усы ее кота «еще лучше, чем те, что девушка из Новосибирска продает за 2 млн рублей». Но сбросила 100 тыс. рублей.

«Прошу заметить, что это супервыгодное предложение, ведь я продаю их не за 2 млн, а за 1,9 млн! Усы длинные и наощупь как проволока. Очень полезная вещь в хозяйстве», — написала девушка.

Усы кота продают в Бийске. avito.ru.

Примечательно, что в Бийске кошачьи усы, согласно объявлению, можно забрать бесплатно.