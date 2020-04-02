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Жизнь

Еще одна сибирячка продает усы кота по цене квартиры

Жительница Новосибирска продает кошачьи усы за 1,9 млн рублей, называя покупку «супервыгодным предложением», пишет Om1.ru.

Усы кота продают в Новосибирске.
Усы кота продают в Новосибирске.
avito.ru.

Напомним, ранее другая жительница Новосибирска Мария предложила купить усы своей кошки Денди за 2 млн рублей.

Новый продавец Марина решила «перебить» предложение Марии, отметив, что усы ее кота «еще лучше, чем те, что девушка из Новосибирска продает за 2 млн рублей». Но сбросила 100 тыс. рублей.

«Прошу заметить, что это супервыгодное предложение, ведь я продаю их не за 2 млн, а за 1,9 млн! Усы длинные и наощупь как проволока. Очень полезная вещь в хозяйстве», — написала девушка.

Усы кота продают в Бийске.
Усы кота продают в Бийске.
avito.ru.

Примечательно, что в Бийске кошачьи усы, согласно объявлению, можно забрать бесплатно.

«В наличии 17 штук разной длины», — написал житель Алтайского края.

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