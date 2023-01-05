Еще одну алтайскую дорогу перекрыли по погодным причинам

Федеральную дорогу А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с республикой Казахстан» закрыли для рейсовых автобусов и большегрузов.
«Ограничения действуют на всей протяженности от Барнаула до границы с Казахстаном (км 11+500 до 337+080)», — сказано в сообщении.
Водителей легковушек тоже попросили ограничить поездки. Кроме того по всей трассе для них подготовили парковки возле точек сервиса.
Для большегрузов работают стоянки на 12-м километре, на выезде из краевой столицы. Также в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.
Напомним, в Алтайском крае из-за плохой погоды перекрыли три трассы регионального значения все по той же погодной причине.
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