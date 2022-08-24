24 августа
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Жизнь

Еще одну оперу с Анной Нетребко покажут в Барнауле

В Барнауле в кинотеатре «Галактика» покажут оперу «Трубадур». Ведущую партию Леоноры исполнила оперная дива Анна Нетребко.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Опера "Трубадур"
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Опера "Трубадур"
moscow.theatrehd.com

Опера была поставлена под открытым небом, в античном римском амфитеатре Арене ди Верона, построенном в 30 году до нашей эры.

«Зритель, желающий временно отдохнуть от постмодернистских режиссерских интерпретаций и просто насладиться музыкой Верди на фоне роскошных костюмов и декораций, увидит здесь доспехи, парчу и бархат, живых лошадей, эффектные поединки на мечах, вздымающиеся ввысь средневековые башни, огромный хор и масштабные массовые сцены», — говорится в анонсе «Киномира».

Посмотреть оперу можно будет 20 сентября. Начало в 19:00. Цена билета — 600−700 рублей.

Напомним, ранее в Барнауле показали оперу «Свадьба Фигаро», в котором роль Сюзанны также сыграла Анна Нетребко.

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