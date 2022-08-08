В Барнауле покажут оперу с Анной Нетребко

Опера была поставлена в 2006 году в Зальцбурге режиссером Клаусом Гутом.

В тот год отмечалось 250-летие со дня рождения Моцарта. Постановка «Свадьбы Фигаро» стала жемчужиной Зальцбургского марафона, представившего публике все оперы великого уроженца этого города.

«Режиссер, вдохновляясь фильмами Бергмана и пьесами Стриндберга и Метерлинка, погрузил комедию Бомарше — Моцарта — Да-Понте в черно-белый изобразительный ряд и заколдованную атмосферу глубоких личных переживаний героев. При этом они часто действуют как бы не по своей воле, а в буквальном смысле движимые введенным в оперу мимическим персонажем, в программке обозначенным как Херувим, но опознаваемым скорее как Купидон», — говорится в анонсе.

Посмотреть оперу можно будет 23 августа. Начало в 19:00, цена билета 600−700 рублей.

Ранее Нетребко выступила в Монте-Карло — в зале был полный аншлаг.