«Полный аншлаг». Анна Нетребко с успехом выступила в Монте-Карло

Анна Нетребко выступила перед полным залом в Монте-Карло, сообщил ее представитель Максим Берин РИА «Новости».

Певица исполнила партию в опере «Манон Леско» Джакомо Пуччини.

«Премьера состоялась с огромнейшим успехом. Полный аншлаг. Standing ovation (публика аплодировала стоя — Прим. ред). Пятнадцать минут просто не отпускали. Невероятная международная пресса по всему миру», — рассказал Берин.

Журналисты уточнили, что Нетребко выступила вместо певицы Марии Агресты, которая заболела.

Следующие показы «Манон Леско» в Монте-Карло пройдут 27 и 30 апреля. По словам представителя певицы, все билеты раскуплены.

Дальше запланированы сольные концерты в Париже, «Ла Скала», Мадриде, Тель-Авиве, Вероне.

Напомним, ранее Анна Нетребко написала в соцсетях пост с «категорическим осуждением» происходящего на Украине и о планах возобновить концерты в Европе.

После этого жеста Новосибирский театр оперы и балета отменил ее концерт, который должен был состояться 2 июня.

«Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — заявили в НОВАТ.

В этой ситуации экс-депутат Госдумы Вера Ганзя из Новосибирска поддержала оперную диву: «Они все вместе взятые мизинца на руке одной только Анны Нетребко не стоят», — написала она.

После стало известно, что оперная дива выступит на фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет с мая по июль 2022 года.