Анна Нетребко выступит на фестивале в Мариинском театре

О том, что Нетребко выступит на этом фестивале, ранее писал ТАСС.
«Мариинский театр объявил об участии Анны Нетребко в фестивале, агент оперной певицы Максим Берин подтверждает ее участие в мероприятии», — подтвердила журналистам пресс-служба артистки.
Напомним, ранее Анна Нетребко написала в соцсетях пост с «категорическим осуждением» происходящего на Украине и о планах возобновить концерты в Европе.
После этого жеста Новосибирский театр оперы и балета отменил ее концерт, который должен был состояться 2 июня.
«Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — заявили в НОВАТ.
В этой ситуации экс-депутат Госдумы Вера Ганзя из Новосибирска поддержала оперную диву: «Они все вместе взятые мизинца на руке одной только Анны Нетребко не стоят», — написала она.