Анна Нетребко выступит на фестивале в Мариинском театре

Оперная певица Анна Нетребко выступит на фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет с мая по июль 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил ее агент Максим Берин.

О том, что Нетребко выступит на этом фестивале, ранее писал ТАСС.

«Мариинский театр объявил об участии Анны Нетребко в фестивале, агент оперной певицы Максим Берин подтверждает ее участие в мероприятии», — подтвердила журналистам пресс-служба артистки.

Напомним, ранее Анна Нетребко написала в соцсетях пост с «категорическим осуждением» происходящего на Украине и о планах возобновить концерты в Европе.

После этого жеста Новосибирский театр оперы и балета отменил ее концерт, который должен был состояться 2 июня.

«Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — заявили в НОВАТ.

В этой ситуации экс-депутат Госдумы Вера Ганзя из Новосибирска поддержала оперную диву: «Они все вместе взятые мизинца на руке одной только Анны Нетребко не стоят», — написала она.