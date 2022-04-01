Новосибирский театр оперы и балета отменил концерт Анны Нетребко после ее поста в соцсетях

В официальном заявлении отмечается, что это было сделано после того, как «вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства».
«Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — заявили в театре.
Театр решил отказать организаторам предоставлять свою сцену, зал и оркестр.
«Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», — подчеркнули в театре.
Накануне Нетребко написала в соцсетях, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. И заодно объявила о планирующихся майских концертах в Европе.
Ранее стало известно, что Марат Башаров исполнит партию Царя в балете «Конек-Горбунок» на сцене Новосибирского театра оперы.
Многим зрителям не понравился этот выбор, они припомнили скандалы в личной жизни Башарова, когда его обвиняли в избиении жен. «Это лучшая антиреклама», — написали новосибирцы.