Новосибирский театр оперы и балета отменил концерт Анны Нетребко после ее поста в соцсетях

В официальном заявлении отмечается, что это было сделано после того, как «вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства».

«Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — заявили в театре.