31 марта
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Политика

Оперная певица Анна Нетребко планирует возобновить концерты в Европе

Российская оперная певица Анна Нетребко планирует возобновить концерты и выступления в Европе в конце мая. Об этом она заявила в своих соцсетях, написав пост на английском языке.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Фото из соцсетей

Нетребко заявила, что ее прежние действия и заявления были истолкованы неверно, цитирует РБК.

Певица утверждает, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. И добавила, что не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров.

Оперная дива подчеркнула, что с президентом России Владимиром Путиным она встречалась только несколько раз — в частности, когда получала от него награду и на церемонии открытия Олимпийских игр.

Анна Нетребко напомнила, что никакого финансирования из России она не получала. Напротив, она является налогоплательщиком Австрии, где проживает со всей семьей.

«Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», — написала она.

Напомним, ранее концертный зал Musikuset Aarhus в Дании отменил концерты оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Позицию они объяснили их политическими взглядами.

В начале марта с ними перестали сотрудничать и Баварская опера, а также был отменен концерт Нетребко в Метрополитен Опере в Нью-Йорке.

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