28 февраля
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Жизнь

Концерт Анны Нетребко отменили в Дании из-за ее высказываний 2017 года

Концертный зал Musikuset Aarhus в Дании отменил концерты оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Позицию они объяснили их политическими взглядами.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Отмечается, что отмена концерта произошла после призыва советника по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса Рабиха Азад-Ахмада, пишет «Театрал».

Он отметил, что певица в интервью в 2017 году выразила поддержку президенту Владимиру Путину. В частности, Нетребко говорила, что «лучшего президента для России придумать нельзя, по крайней мере, на данное время».

Свою оценку политике российского лидера исполнительница завершила пожеланием «здравствовать и продолжать держать эту очень непростую оборону, которую он держит потрясающе».

Между тем, Цюрихская опера концерт с Нетребко решила не отменять. 26 марта там запланирована опера «Макбет» с ее участием.

«У нас нет информации о том, как госпожа Нетребко позиционирует себя в отношении украинского кризиса в целом и текущей ситуации. Цюрихский оперный театр заключил с госпожой Нетребко обязывающий трудовой договор. Для нас как работодателя нет законных оснований спрашивать сотрудников об их политической, религиозной или сексуальной ориентации», — пояснили они.

Сама Анна Нетребко написала в Instagram, что «взяла некоторое время на размышление, потому что ситуация слишком серьезная, чтобы ее комментировать, не подумав».

Также она добавила, что заставлять артистов публично выражать свои политические взгляды — неприемлемо.

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