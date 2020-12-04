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Жизнь

Еще 14 смертей произошло в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 160 пациентов, умерло, как и сутками ранее, 14 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 538 пациентов, 148 из них на аппаратах ИВЛ.

2391 человек находится на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1281 пациент с вирусной пневмонией.

Дома проходят лечение и наблюдение 323 человека без симптомов и 363 пациента долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27 025 человек. Выздоровели всего 23 408 человек. Умерло 1 166 пациентов.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

В резервном фонде 1 683 свободных койки.

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 19,
  • Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое — по 8 заболевших,
  • Славгород — 7,
  • Каменский район — 6,
  • Залесовский, Михайловский районы — по 5 заболевших,
  • Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы — по 4 заболевших,
  • Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 3 человека,
  • Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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