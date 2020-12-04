Еще 14 смертей произошло в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 538 пациентов, 148 из них на аппаратах ИВЛ.
2391 человек находится на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1281 пациент с вирусной пневмонией.
Дома проходят лечение и наблюдение 323 человека без симптомов и 363 пациента долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 27 025 человек. Выздоровели всего 23 408 человек. Умерло 1 166 пациентов.
В резервном фонде 1 683 свободных койки.
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 19,
- Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое — по 8 заболевших,
- Славгород — 7,
- Каменский район — 6,
- Залесовский, Михайловский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы — по 4 заболевших,
- Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 3 человека,
- Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.