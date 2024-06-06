Раз в год в Санкт-Петербурге проходит главное экономическое событие страны — международный экономический форум (ПМЭФ).

Незадолго до ПМЭФ в сети появляются анкеты сотен девушек, желающих подзаработать, пишет forpost-sz.ru.

В городе активизируются девушки, когда-то прозванные Ксенией Собчак «форумчаночками». Они предлагают эскорт-услуги или сопровождение, многие — с последующим интимом.

Готовиться они начинают заранее.

Начинают ходить в зал, тратить деньги на разные массажи. Многие идут на курсы по этикету. В общем, начинают делать все, чтобы на выходе ценник на них был выше.

Некоторые бизнесмены хотят в сопровождение только девушек с высшим образованием. Таким мужчинам хочется, чтобы их спутница могла поддержать беседу об экономике, политике. А кому-то нравятся надувные губы и запрос идет на это. Кому-то хочется, чтобы грудь была сделана.

При этом не всем приехавшим на ПМЭФ нужно сопровождение, как и не всем нужен интим. Так, есть бизнесмены, которым девушка нужна только «для красоты».

Есть эскортницы, которым не удается найти клиента заранее, поэтому они приходят на ПМЭФ под видом сотрудниц разных компаний. Некоторые пытаются создать впечатление серьезных бизнесвумен.

ПМЭФ для девушек из эскорта — не основной вид деятельности. Многие так подрабатывают. Но есть и те, кто воспринимает форум как шанс на лучшую жизнь.

Многие в эскорте искренне верят в то, что какой-то бизнесмен влюбится в них, позовет замуж.

Расценки

Если брать эскорт без секса и по средней цене в 30 тыс. рублей, то один день ПМЭФ обойдется в 240 тыс. рублей. А если сюда приплюсовать такси бизнес-класса, еду и ночные утехи, то стоимость вырастет до 300-310 тыс. рублей.

Ранее бывшая эскортница рассказала о пугающих ситуациях на работе.

Известно, что сейчас женщина сама руководит эскорт-агентством.

Она призналась, что за это время работы не раз сталкивалась со странными просьбами клиентов и пугающими ситуациями.

Например, один из клиентов слизывал взбитые сливки с ее ног. А во время секса с другим клиентом женщине показалось, что у него случился сердечный приступ.

При этом бывшая эскортница рада, что работа привела ее к финансовому успеху.

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