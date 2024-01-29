"Если цена лота для Вас велика — он вам не нужен". В Барнауле продают "счастливый" рубль за 10 млн рублей

"Счастливую" монету номиналом в 1 рубль продают в Барнауле почти за 10 млн рублей на " Авито ".

Продавец заявляет, что это счастливый и редкий рубль, который подойдет в качестве талисмана и подарка для коллекционера.

Согласно объявлению, монета привлекает внимание, помогает добиться устойчивого денежного потолка и даже заставляет завидовать ее владельцу.

Отправка возможна в любую точку РФ и Таможенного союза СНГ, но исключительно по предоплате. Также возможна личная встреча, юридическое оформление сделки и проверка подлинности монеты за счет покупателя.

Напоследок автор публикации предупреждает: "Если цена лота для Вас велика, значит он Вам не нужен".

Ранее харизматичного котенка отдавали в добрые руки на "Авито". Хозяйка ласково называла малыша "котопес" и "ходячий анекдот".

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