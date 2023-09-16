Ходячий анекдот. В Барнауле в добрые руки отдают миленького и смешного котенка

Харизматичного котенка отдают в добрые руки. Нынешняя хозяйка ласково называет малышка "котопес" и "ходячий анекдот". Объявление разместили на "Авито".

Котенок - девочка. Девушка пишет, что у нее невероятная сила к жизни. Она жизнерадостная и ухоженная.

"Крайне харизматичная натура. Если подумываете о собаке, заберите этого котенка. Она будто гавкает. Мы обалдели", - написано в объявлении.

Кошечка смешная, потешная. Ей всего 4 месяца.

У нее шикарная шубка, красивый хвостик. Абсолютно здорова, наблюдалась у ветеринара. Приучена к лотку.

"Ходячий анекдот. Крайне дружелюбная. Любит людей, просто обожает. Ладит с другими животными. Спокойно может оставаться одна. Пожалуйста, подарите ей шанс обрести дом", - написала девушка.

Котенка могут доставить на дом.

Ранее барнаульский зоопарк показал очаровательных тигрят.