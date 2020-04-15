Если завтра ЧС: кто и на сколько будет штрафовать жителей Алтайского края по новой статье КоАП

Правительство России утвердило список сотрудников ведомств, которые могут составлять протоколы по новой статье Административного кодекса — 20.6.1. Она вступила в силу с 1 апреля и предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения. Altapress.ru подготовил разбор, кого и на сколько могут оштрафовать в «антивирусных» условиях.

Кто фиксирует и какие штрафы

Согласно распоряжению правительства России от 12 апреля № 975-р протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ получили право оформлять сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии (включая вневедомственную охрану), Минпромторга, руководители противопожарных служб субъектов РФ, их заместители и т.д.

Статья 20.6.1 была «введена в обиход» 1 апреля Федеральным законом № 99-ФЗ.

В КоАП РФ она называется «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»,

В этой статье две части, указано в правовой системе «КонсультантПлюс».

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Часть 1. «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Ответственность:

граждане — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;

должностные лица — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;

ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

юрлица — 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Часть 2. «Действия (бездействие), предусмотренные часть 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу».

Ответственность здесь будет строже:

граждане — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей;

должностные лица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет;

ИП и юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Читаем уточнение

В тексте самой статьи 20.6.1 есть важное уточнение: она не распространяется на случаи, предусмотренные частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ:

«Нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».

При этом речь идет о нарушениях, «совершенных в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)».

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

За что будут штрафовать

В актуальных информационных базах гражданских судов, по состоянию на 14 апреля, нет данных об итогах рассмотрения на территории Алтайского края протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Появление в Административном кодексе этой статьи 2 апреля на пресс-конференции прокомментировал Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства Алтайского края.

Снесарь сообщил, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (который действует в Алтайском крае) будет выноситься предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Правила поведения, которые не следует нарушать, описаны в указе губернатора, уточнил зампред правительства.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, этим указом главы региона жителям предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

Обращения за экстренной ( неотложной) медицинской помощью; Случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; Случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости; Выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания ( пребывания); Выноса отходов до ближайшего места их накопления и др.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ты в парк не ходи!

Регионы пока еще только нарабатывают практику применения новой статьи 20.6.1 КоАП РФ. Так, о весьма показательном случае сообщил «Коммерсантъ».

В Санкт-Петербурге полиция составила протокол на местную жительницу, решившую прогуляться по закрытому властями парку. Действия женщины были квалифицированы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России. Суд же счел, что в данном случае уместнее применять невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Полицейским было указано на необходимость переоформить протокол и снова обратиться в суд.