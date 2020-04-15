Если завтра ЧС: кто и на сколько будет штрафовать жителей Алтайского края по новой статье КоАП

Кто фиксирует и какие штрафы
Согласно распоряжению правительства России от 12 апреля № 975-р протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ получили право оформлять сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии (включая вневедомственную охрану), Минпромторга, руководители противопожарных служб субъектов РФ, их заместители и т.д.
Статья 20.6.1 была «введена в обиход» 1 апреля Федеральным законом № 99-ФЗ.
В КоАП РФ она называется «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»,
В этой статье две части, указано в правовой системе «КонсультантПлюс».
Часть 1. «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Ответственность:
- граждане — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
- должностные лица — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
- ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
- юрлица — 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Часть 2. «Действия (бездействие), предусмотренные часть 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу».
Ответственность здесь будет строже:
- граждане — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей;
- должностные лица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет;
- ИП и юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Читаем уточнение
В тексте самой статьи 20.6.1 есть важное уточнение: она не распространяется на случаи, предусмотренные частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ:
«Нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».
При этом речь идет о нарушениях, «совершенных в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)».
За что будут штрафовать
В актуальных информационных базах гражданских судов, по состоянию на 14 апреля, нет данных об итогах рассмотрения на территории Алтайского края протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Появление в Административном кодексе этой статьи 2 апреля на пресс-конференции прокомментировал Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Снесарь сообщил, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (который действует в Алтайском крае) будет выноситься предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Правила поведения, которые не следует нарушать, описаны в указе губернатора, уточнил зампред правительства.
Напомним, этим указом главы региона жителям предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением:
- Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;
- Случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- Случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости;
- Выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания (пребывания);
- Выноса отходов до ближайшего места их накопления и др.
Ты в парк не ходи!
Регионы пока еще только нарабатывают практику применения новой статьи 20.6.1 КоАП РФ. Так, о весьма показательном случае сообщил «Коммерсантъ».
В Санкт-Петербурге полиция составила протокол на местную жительницу, решившую прогуляться по закрытому властями парку. Действия женщины были квалифицированы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России. Суд же счел, что в данном случае уместнее применять невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Полицейским было указано на необходимость переоформить протокол и снова обратиться в суд.