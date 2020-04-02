Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 9°C
Коронавирус

Власти Алтайского края рассказали, какие наказания ждут нарушителей самоизоляции

До 1 апреля наказание в отношение нарушителей режима самоизоляции не применялись, для этого не было правовых оснований. Теперь основания есть. Об этом шла речь 2 апреля на пресс-конференции с заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Встреча с журналистами прошла в режиме онлайн.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

Федеральное законодательство ранее не позволяло вводить режим ЧС при распространении инфекционных заболеваний.

Но 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство такими полномочиями.

«Теперь режим ЧС может вводиться в данном случае. Это прерогатива федерального правительства. Оно имеет право вводить режим чрезвычайной ситуации на той или иной территории», — пояснил Снесарь.

До этих изменений административный кодекс не позволял применять какие-либо штрафы и наказания. Со 2 апреля в административный кодекс вступили изменения: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (который действует в Алтайском крае) выносится предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Органы власти имеют право пользоваться этим пунктом. Правила поведения, которые не следует нарушать, описаны в указе губернатора.

Пока наказание за нарушение режима самоизоляции ни к кому не применялось.

«Эксплуатировать эту позицию в указе никто не собирается. Нужно рассчитывать на себя, свое правосознание и дисциплину. Мы видим, что принятие указа существенно повлияло на обстановку в регионе. Транспортный трафик в Барнауле упал на 70%. Улицы пусты. Люди достаточно дисциплинорованны и находятся дома. Конечно, не без исключений», — заявил Снесарь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость