Власти Алтайского края рассказали, какие наказания ждут нарушителей самоизоляции

Федеральное законодательство ранее не позволяло вводить режим ЧС при распространении инфекционных заболеваний.
Но 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство такими полномочиями.
«Теперь режим ЧС может вводиться в данном случае. Это прерогатива федерального правительства. Оно имеет право вводить режим чрезвычайной ситуации на той или иной территории», — пояснил Снесарь.
До этих изменений административный кодекс не позволял применять какие-либо штрафы и наказания. Со 2 апреля в административный кодекс вступили изменения: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (который действует в Алтайском крае) выносится предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
Органы власти имеют право пользоваться этим пунктом. Правила поведения, которые не следует нарушать, описаны в указе губернатора.
Пока наказание за нарушение режима самоизоляции ни к кому не применялось.
«Эксплуатировать эту позицию в указе никто не собирается. Нужно рассчитывать на себя, свое правосознание и дисциплину. Мы видим, что принятие указа существенно повлияло на обстановку в регионе. Транспортный трафик в Барнауле упал на 70%. Улицы пусты. Люди достаточно дисциплинорованны и находятся дома. Конечно, не без исключений», — заявил Снесарь.