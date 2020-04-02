Власти Алтайского края рассказали, какие наказания ждут нарушителей самоизоляции

До 1 апреля наказание в отношение нарушителей режима самоизоляции не применялись, для этого не было правовых оснований. Теперь основания есть. Об этом шла речь 2 апреля на пресс-конференции с заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Встреча с журналистами прошла в режиме онлайн.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.

Федеральное законодательство ранее не позволяло вводить режим ЧС при распространении инфекционных заболеваний.

Но 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство такими полномочиями.

«Теперь режим ЧС может вводиться в данном случае. Это прерогатива федерального правительства. Оно имеет право вводить режим чрезвычайной ситуации на той или иной территории», — пояснил Снесарь.

До этих изменений административный кодекс не позволял применять какие-либо штрафы и наказания. Со 2 апреля в административный кодекс вступили изменения: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (который действует в Алтайском крае) выносится предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Органы власти имеют право пользоваться этим пунктом. Правила поведения, которые не следует нарушать, описаны в указе губернатора.

Пока наказание за нарушение режима самоизоляции ни к кому не применялось.