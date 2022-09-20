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Жизнь

Есть еще порох. Новое авторское шоу Андрея Малахова выйдет на российском телеканале после закрытия «Прямого эфира»

Новое авторское шоу Андрея Малахова выйдет на телеканале «Россия» 26 сентября.

Андрей Малахов (45 лет)
Андрей Малахов (45 лет)
СС0.

Как сообщает сам канал, программа будет называться «Малахов». Утверждается, что ее посвятят «свершениям, которых добиваются наши люди» и «всему, чем живет большая страна».

«Какие испытания им (россиянам. — Прим. ред.) приходится преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни», — уточняется в сообщении «России 1».

Отмечается, что об этом будут рассказывать гости шоу «Малахов».

Однако детали новой программы пока не раскрывают.

Передача будет выходить по будням в 16:30.

Напомним, Андрей Малахов — ведущий программ «Привет, Андрей!», «Прямой эфир» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Также много лет он вел передачу «Пусть говорят» на Первом канале.

Кстати, «Прямой эфир» закрыли с 28 февраля.

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