7 марта
﻿
Жизнь

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Алтайская медицина начала понемногу утолять свой голод новыми кадрами. Однако до полного решения проблемы еще далеко. Чтобы решить ситуацию, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов предупредил, что спрашивать начнут не только с врачей, но и с больниц за плохую кадровую политику. Об этом он заявил на коллегии по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения Алтайского края.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Приятные цифры

Начнем с приятных новостей. К началу 2024 года в краевом здравоохранении стало работать на 143 специалиста больше. В частности, удалось увеличить число кадров участковой службы (фельдшера, терапевты, педиатры) на 20%. Теперь общая численность врачей составляет 7799 человек.

Кроме того появилась возможность возвращать в работу медиков, которые ранее ушли из профессии. Более 30 неработающих сотрудников прошли профессиональную переподготовку и снова начали работать.

Большая часть из них - это пенсионеры, решившие освоить более легкую по условиям труда специальность. Также новую профессию получили неработающие молодые мамы после декрета, специалисты, утратившие допуск к медицинской деятельности, и выпускники медицинских колледжей.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Затормозить и увеличить

Медленно, но верно начала исправляться ситуация, касающаяся средних медработников. Власти смогли сократить его отток в 11 раз.

«Сегодня можно говорить о том, что нам удалось затормозить снижение оттока средних медицинских работников. А среди врачей мы даже наблюдаем небольшой прирост. Теперь нам важно закрепиться на этих позициях и добиться устойчивого повышения укомплектованности кадрами», - заявил Дмитрий Попов.

Министр здравоохранения отметил, что за последние пять лет число мероприятий, направленных на кадровую политику в здравоохранении, увеличилось в четыре раза. «У нас появилось еще больше разных инструментов, чтобы обеспечить приток и закрепление медицинских кадров в отрасли», - сообщил министр.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Лучшая поддержка - финансовая

Вторая хорошая новость, о которой сообщил Дмитрий Попов, это повышение зарплат врачей. За последние пять лет рост составил порядка 30%. Кроме того в 2024 году президент РФ Владимир Путин предложил повысить до 50% окладную часть в структуре заработной платы медиков по всей стране.

Бонусом — сохранятся различные выплаты. Например, для медиков дефицитных специальностей: врачей и специалистов первичного звена, докторов районных больниц и врачей, работающих на станциях и в отделениях скорой. А также для молодых сотрудников, работающих первые три года после выпуска из вуза.

Дополнительно в этом году ввели новые повышенные выплаты для медиков районных и участковых больниц малых городов. Они составят от 13 тыс. до 30 тыс. рублей, в зависимости от населенного пункта. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

«Большинство выплат были введены для того, чтобы немного сократить разрыв в зарплатах между регионами СФО. Так в Новосибирской области средняя зарплата врача может составлять 105 тыс. рублей, а в нашем регионе — 68 тыс. Чувствуете разницу?», - сообщал министр в декабре 2023 года.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра.
Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра.
Дмитрий Лямзин.

Маловато будет

А теперь перейдем к новости похуже. Несмотря на все предпринятые меры, дефицит кадров никуда не исчез. К началу 2024 года в регионе не хватает 1,5 тыс. врачей и около 1,2 тыс. средних медработников.

Основная причина нехватки кадров — это их большой отток. «Сегодня ни со стороны руководства медучреждний, ни со стороны отдела кадров нет четкого понимания того, почему увольняются сотрудники. Требуется скрупулезно разбираться в каждом случае», - заявил Дмитрий Попов.

Чтобы мотивировать больницы работать с кадрами, в 2024 году разработана новая мера. Для всех медицинских организаций вводится новый показатель эффективности – уровень оттока кадров. В течение года из учреждения должно увольняться не более 10% сотрудников. «По этой планке мы будем оценивать работу руководителя», - отметил глава минздрава.

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Возможности есть. А желание?

При этом Дмитрий Попов заметил, что сегодня у медучреждений есть все возможности для привлечения новых сотрудников. Основная работа - взаимодействие больниц с медицинскими образовательными учреждениями — университетом и колледжами. Это целевое обучение, профориентационные мероприятия для школьников и подготовка выпускников к экзаменам по химии и биологии.

По словам главы здравоохранения, не все больницы края пользуются этими инструментами. Министр опасается, что в долгосрочной перспективе проблема кадрового дефицита в таких медучреждениях увеличится до «неотрабатываемых масштабов». «Дойдет до того, что мы будем тушить уже разгоревшейся пожар», - отметил он.

Но это еще полбеды. Глава минздрава заметил, что все чаще возникают ситуации, когда больницы сами отказывают молодым специалистам: «Увы, все чаще возникают вопросы от медиков, которым отказывают в трудоустройстве при наличии вакантного места».

Барнаульский базовый медицинский колледж.
Барнаульский базовый медицинский колледж.
vk.com/barneos22

Сегодня перед медучреждениями стоит несколько важных задач. Это предоставить новому сотруднику, в частности выпускнику вуза и ссуза, все возможности для дальнейшей работы и адаптировать его в новых условиях.

«Уважаемые руководители, мы старались провести с вами эту работу два года назад. Теперь мы будем задавать предметный вопрос, - заявил Попов. - Вот у вас есть вакантная ставка. Есть образовательная организация, которая готовит сотрудников. Так где тот самый целевик? С кем вы отработали? Сегодня большое количество фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые не закреплены ни за кем».

Глава минздрава сообщил, что этот вопрос ведомство берет на отдельную проработку и впредь будет оценивать работу медучреждений.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость