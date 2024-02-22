Звон капели и монет. Насколько и у кого из медиков вырастет зарплата весной 2024 года

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На сколько вырастут зарплаты?

На пленарной сессии Форума будущих технологий президент России Владимир Путин предложил повысить до 50% окладную часть в структуре заработной платы медиков по всей стране.

Сейчас этот показатель в среднем не превышает 40%, сообщает «Ъ». Это свидетельствует о том, что только часть зарплаты работодатель выплачивает специалисту при любых условиях. А остальное — премии и выплаты - считается «переменным компонентом» зарплаты и может расти или падать в зависимости от состояния бюджета конкретной больницы.

«Дополнительные выплаты тоже важны. Но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад был повыше», — отметил глава страны.

«Парламентская газета» сообщает, что всего на зарплаты медиков в 2024 году выделят более 7,5 млрд рублей.