Естественно и без пафоса: барнаульцам понравились новогодние плакаты от мэрии

Барнаульцам показали эскизы новогодних баннеров, которыми украсят улицы. Горожанам дизайн и идея пришлись по душе.

Концепцию разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию города. В основу плакатов легли рисунки и творческие поделки учеников художественных школ Барнаула и Новоалтайска на тему зимы и Нового года.

В группе Barnaul22 жители обсудили идею. Большинство барнаульцев посчитали, что рисунки напоминают советские открытки, которые греют душу.

«Красиво, естественно и без пафоса, особенно приятно, что дети вкладывали в это свою душу».

«Круто. Даже открыток таких захотелось, чтобы родных поздравить».

«Супер. А главное на родные русские мотивы».

«Очень красиво, даже настроение праздничное сразу создаётся, хочется идти за мандаринами и шампанским».

Нашлись и те, кто нашел, по их мнению, недостатки: квадратный элемент с цифрой «2020» и названием города некоторые посчитали неуместным.

Как еще украсят Барнаул?

Чиновники обещают световые пространственные композиции, гирлянды и сетки, светодиодные элементы — консоли, перетяжки, виньетки и так далее.

Новогодняя иллюминация в Барнауле. barnaul.org

Планируется и иллюминация зданий, сооружение снежных и ледовых композиций, живописные панно, надувные, ледяные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные елки.

Завершить украшение города и включить иллюминацию планируется к 1 декабря, а построить снежные городки и разместить новогодние баннеры на рекламных конструкциях — во второй половине месяца.