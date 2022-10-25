Эти собаки с таможни. Как в Алтайском крае четвероногие сыщики вынюхивают контрабанду

Недавно мы познакомились с немецкой овчаркой Несси. Она устраивала для журналистов показательный поиск запрещенных веществ и табака — этому красавицу и учили. После нам удалось погладить звезду и узнать у кинологов, как живут и во сколько обходятся государству Несси и ее «коллеги».

Характерные подростки

Андрей Боровиков, начальник кинологического отдела Алтайской таможни неоднократно подчеркивает, что на самом деле, собаки от людей отличаются гораздо меньше, чем кажется. По крайней мере, на службе.

Так, хвостатые начинают свою карьеру на таможне с комиссии. Кинологи отыскивают будущих учеников везде: по объявлениям, в питомниках, у заводчиков. Смотрят особей не моложе десяти месяцев — то есть, уже подростков.

В этом возрасте характер вырывается наружу, говорит эксперт.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Первый критерий выбора четвероногого бойца — здоровье. После тщательного ветеринарного осмотра специалистам нужно оценить уровень социализации собаки: как она идет к людям, на игрушку, откликается ли на голос.

В идеале будущий хвостатый сотрудник должен иметь поисковые способности и быть в меру агрессивным. Ведь ему придется часто контактировать с людьми.

«Чрезмерная агрессия — в нашем случае плохо. Собака должна быть хорошо социализирована, поскольку ей придется работать в местах большого скопления людей», — объясняет Боровиков.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Сегодня «на балансе» алтайской таможни находятся девять собак. Каждая стоила не более 30 тыс. рублей. Несси, припоминают кинологи, обошлась в 25 тыс. Пока мы беседуем, эта черненькая девочка с мягкой шерсткой занимается любимым делом — спит в ногах у «папочки» после тяжелого дня.

Для работы на таможне лучше годятся три породы: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и русский охотничий спаниель. Они лучше всего поддаются специальной дрессировке.

Однако иногда от будущего сотрудника приходится отказываться.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

«Была у нас такая история, — говорит кинолог. — Мы уже присмотрели овчарку. Собирались покупать. И вдруг она начала уходить на глазах. Врачи, видимо, не углядели врожденную патологию. Пришлось собаку вернуть».

Лежать и искать

Итак, после отбора хвостатые вместе с кинологами отправляются на обучение. Центров подготовки всего три: в Москве, Кинели (Самарская область) и Майкопе.

Курс служебного пса включает в себя базовую и специальную дрессировку. Во время первой собаки осваивают несложные команды: «сидеть», «лежать», «нельзя». Также учатся без страха подниматься по лестнице и спокойно идти рядом с хозяином.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

На втором этапе специалисты учат работать и не теряться в разных ситуациях и помещениях: в автобусе, легковом автомобиле, самолете, торговом центре и так далее. Еще пес-таможенник обязан уметь аккуратно заглядывать в чужой чемодан, чтобы проверить его на наличие запрещенных предметов. Учеба занимает три месяца.

После экзамена собака прилетает в Барнаул и уже на месте продолжает оттачивать свои «умелки». Кинологи, глядя на характер конкретной собаки, проводят работу над ошибками.

На таможне четвероногий сотрудник осваивает одну из специализаций. Иначе говоря, «затачивается» под поиск определенного предмета или вещества. А именно: наркотики и табачные изделия, оружие и боеприпасы, деньги, дериваты, а также янтарь (в тех регионах, где есть его месторождения).

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Андрей Боровиков рассказывает, что «профилировать» животное недолго и несложно. Гораздо труднее совладать с характером. Подход зависит не только от породы, но и от пола.

В документах прописано, что собака — «специальное средство». Но для кинологов она становится другом, партнером, коллегой, с которым придется сотрудничать несколько лет. Случаи, когда человек и пес не сходятся, отмечает Боровиков, редки.

Девочки любят нежно

Несси, как и другие девочки, грубости по отношению к себе не любит. А вот ласковое слово и мячик обожает. Так овчарку хозяин поощряет за успешное задание. «Умница моя», — говорит он, а та вгрызается в мячик и негромко рычит.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

«Тут, опять же, все как у людей. Одному учеба дается легко. Один раз объяснил и отпускать можно. Второму нужно сто раз показать и еще не сразу получится. С Несси, помню, было непросто. Где-то она отказывалась искать, где-то просто не получалось. Но через время нам удалось сделать из нее чемпионку», — с гордостью говорит он.

И показывает на шкаф, полный медалей, грамот и кубков — награды любимицы на соревнованиях уровня Алтая и Сибири. Медали надевают на шею собаке-победительнице, а дома дают вкусняшку. У Несси это ливерная колбаса. «Душу за нее продаст», — шутят в отделе.

С помощью лакомства или игрушки они и учат подопечных искать запрещенное.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

«Процесс напоминает игру, — объясняет эксперт. — Сначала псу предстоит найти любимую игрушку, а потом уже контрабанду».

У хвостатых таможенников режим строгий. Правда, в основном состоит из тренировок: два-три раза в неделю по несколько часов. На отработку каждого норматива дается уже всего несколько минут. И на задании пес ищет искомое так же быстро.

Начальник кинологического отдела не скрывает, что в теории внештатные ситуации могут быть. Например, из-за того, что собака вдруг сталкивается с запахом, который не переносит. Или просто плохо себя чувствует. Однако пока такого не случалось. Физическую силу в воспитании бойца использовать категорически запрещено.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Свободное время животные проводят в специальных вольерах на территории таможни. Условия там, как для самых ценных сотрудников. Каждый домик выполнен из дерева, утеплен внутри. Также имеет отдельный выход на полянку на территории таможни — там собаки могут прогуляться.

А кинологи тем временем следят, чтобы между мальчиками и девочками не произошло ничего лишнего. Кастрация и стерилизация не применяются. На таможне считают, что их животным это ни к чему.

После восьми на пенсию

В год на каждого таможенного работника с хвостом тратят больше 100 тыс. рублей. Едят животные дважды в день сбалансированный корм. Медосмотры тоже регулярные — несколько раз в год.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Кроме того, в обязанности каждого кинолога-хозяина (многие из них имеют ветеринарное образование) входит ежедневный осмотр питомца. При малейших травмах собака на работу не выходит.

Несси выглядит очень ухоженной. Шерсть мягкая и пушистая. Глаза-пуговки блестят. Погладить можно спокойно.

«Вот смотрите, даже так дается», — говорит кинолог и просовывает ладонь в пасть собаке. Я не решилась.

Барнаульский таможенный пост. Анна Зайкова.

Сейчас Несси шесть лет. Обычно таможенники отправляют хвостатых подопечных на пенсию в восемь. Но насчет нее уверены: прослужит еще года три-четыре. А потом домой — к хозяину. Кинолог Несси готовится забрать ее к себе.