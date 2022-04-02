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Жизнь

«Это агония»: маэстро Понасенков прокомментировал попадание в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес российского историка и публициста Евгения Понасенкова, известного в интернете как Маэстро, в реестр СМИ-иноагентов. Он планирует обжаловать это решение в суде, пишет РБК.

Евгений Понасенков.
Евгений Понасенков.
Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова на YouTube

Понасенков считает, что это абсолютно незаконно, так как «ни копейки ниоткуда не получал».

«Я буду оспаривать это в суде, конечно. Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно», — прокомментировал он.

Также он обвинил «гадящих» ему чиновников в русофобии.

1 апреля в список СМИ-иноагентов включили еще семь человек: основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую, журналистов Анну Голубеву, Аллу Константинову, Марию Борзунову, Ирину Малкову, Мурада Мурадова и Виктора Воробьева.

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