«Это агония»: маэстро Понасенков прокомментировал попадание в реестр СМИ-иноагентов

Понасенков считает, что это абсолютно незаконно, так как «ни копейки ниоткуда не получал».

«Я буду оспаривать это в суде, конечно. Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно», — прокомментировал он.