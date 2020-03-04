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Жизнь

«Это безобразие»: Матвиенко возмутило, что жители Алтайского края не могут доехать до больниц

Главный врач ЦРБ Немецкого национального района Михаил Беккер в Совете Федерации рассказал о проблеме с общественным транспортом в Алтайском крае. Об этом написала «Парламентская газета».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

Разговор зашел на ежегодной встрече в Софеде с сельской интеллигенцией: врачами, учителями, работниками культуры и социальной сферы. Обсуждали, почему люди уезжают из сел, низкие зарплаты и условия жизни.

Михаил Беккер рассказал, что в его больницу люди не могут добраться на общественном транспорте, поскольку туда не ходит ни один маршрут.

«Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поручила сенаторам разобраться с данными вопросами в своих регионах.

Ранее altapress.ru сообщал, что жители Алтайского края поставили «двойку» работе общественного транспорта. Регион оказался в десятке аутсайдеров.

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