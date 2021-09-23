«Это была штатная ситуация». Обслуживающая компания развеяла опасения по поводу якобы упавшего лифта в Барнауле

Жителей краевой столицы взбудоражила новость о том, что в одной из новостроек города через несколько секунд после выхода людей рухнул лифт. Об этом стало известно от собственников квартир многоэтажного дома на ул. Взлетная, 115. Но самого падения никто не видел. Что же произошло на самом деле, altapress.ru рассказал компания «Лифтмонтаж-Сервис», обслуживающая злосчастный подъемник.

Ловители , которые отработали штатно

Об инциденте известно немного: жильцы 17-этажки №-115 по улице Взлетной услышали грохот, а камера видеонаблюдения зафиксировала резкий скачок после того, как лифт покинули пассажиры, и он начал движение вверх.

В «Лифтмонтаж-Сервис» прокомментировали, что для паники причин нет, так как кабина подъемно-транспортного устройства никуда не падала.

По словам сотрудников компании, это технически невозможно, так как ее держит шесть стальных тросов с внушительным запасом прочности. Более того, кабина оборудована рядом технических устройств для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

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Одни из них — ограничитель скорости и клиновые ловители плавного торможения, которые останавливают кабину в случае, если та набирает скорость на 15% более номинальной.

«Нужно понимать, что это была штатная ситуация, от которой никто не застрахован. И даже окажись внутри кабины пассажиры, их жизни и здоровью ничего бы не угрожало. В тот день на лифте сработало штатное устройство безопасности — клиновые ловители. У него двустороннее действие, поэтому ловители пришли в действие при движении кабины лифта вверх», — рассказали в компании.

Причины инцидента

Лифт сорвался в Барнауле. vk.com/incident22.

В случае, если бы в кабине все же оказались люди, на место тут же отправили бы одну из четырех аварийных бригад, чтобы вызволить людей из кабины. Диапазон реагирования составляет 10−30 минут с момента поступления сообщения о застревании пассажиров.

По словам сотрудников компании, причиной могли послужить мусор, мелкие камни и пыльная взвесь, попавшие в шахту и помещение машинного отделения. На этажных площадках в подъезде, где произошел инцидент, последние несколько дней делали ремонт — строительная бригада меняла напольную плитку. Возможно между клиньями и направляющей попал мелкий камень.

Лифт. Небоскреб. pixabay.com.

Лифт был остановлен для выяснения причин срабатывания ловителей, ведь плановое техническое обслуживание подъемно-транспортного устройства проводилось за две недели до инцидента — 7 сентября. Тогда замечаний выявлено не было.

Ни одного падения за всю историю

Новостройка в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

В компании также рассказали, что буквально на следующий же день кабину лифта сняли с ловителей и проверили техническое состояние оборудования и агрегатов.

«Наши сотрудники провели внеочередное техническое обслуживание лифтового оборудования, в том числе очистку от мусора и пыли. Дополнительно заменили подшипники ограничителя скорости, возможно попадание пыли привело к их подклиниванию. После этого, 20 сентября, произведено внеочередное техническое освидетельствование лифта. Все работало, как часы. Лифт отвечает всем требованиям безопасности и перевозит пассажиров», — подчеркнули в компании.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Стоит отметить, ключевые сотрудники «Лифтмонтаж-Сервис» на рынке обслуживания подъемно-транспортных устройств более 20 лет. Компания обслуживает более 1 тыс. лифтов в жилых домах и государственных учреждениях. По словам ее сотрудников, за всю историю ни в Барнауле, ни в Алтайском крае не было ни одного зафиксированного случая падения лифта в шахту.

«Нужно прояснить очень важный момент. Жители забеспокоились из-за информации о том, что у лифта истекла гарантия. Однако это не имеет никакого отношения к сроку эксплуатации лифта, который составляет 25 лет», — рассказали в «Лифтмонтаж-Сервисе».