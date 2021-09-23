«Это была штатная ситуация». Обслуживающая компания развеяла опасения по поводу якобы упавшего лифта в Барнауле

Ловители, которые отработали штатно
Об инциденте известно немного: жильцы 17-этажки №-115 по улице Взлетной услышали грохот, а камера видеонаблюдения зафиксировала резкий скачок после того, как лифт покинули пассажиры, и он начал движение вверх.
В «Лифтмонтаж-Сервис» прокомментировали, что для паники причин нет, так как кабина подъемно-транспортного устройства никуда не падала.
По словам сотрудников компании, это технически невозможно, так как ее держит шесть стальных тросов с внушительным запасом прочности. Более того, кабина оборудована рядом технических устройств для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.
Одни из них — ограничитель скорости и клиновые ловители плавного торможения, которые останавливают кабину в случае, если та набирает скорость на 15% более номинальной.
«Нужно понимать, что это была штатная ситуация, от которой никто не застрахован. И даже окажись внутри кабины пассажиры, их жизни и здоровью ничего бы не угрожало. В тот день на лифте сработало штатное устройство безопасности — клиновые ловители. У него двустороннее действие, поэтому ловители пришли в действие при движении кабины лифта вверх», — рассказали в компании.
Причины инцидента
В случае, если бы в кабине все же оказались люди, на место тут же отправили бы одну из четырех аварийных бригад, чтобы вызволить людей из кабины. Диапазон реагирования составляет 10−30 минут с момента поступления сообщения о застревании пассажиров.
По словам сотрудников компании, причиной могли послужить мусор, мелкие камни и пыльная взвесь, попавшие в шахту и помещение машинного отделения. На этажных площадках в подъезде, где произошел инцидент, последние несколько дней делали ремонт — строительная бригада меняла напольную плитку. Возможно между клиньями и направляющей попал мелкий камень.
Лифт был остановлен для выяснения причин срабатывания ловителей, ведь плановое техническое обслуживание подъемно-транспортного устройства проводилось за две недели до инцидента — 7 сентября. Тогда замечаний выявлено не было.
Ни одного падения за всю историю
В компании также рассказали, что буквально на следующий же день кабину лифта сняли с ловителей и проверили техническое состояние оборудования и агрегатов.
«Наши сотрудники провели внеочередное техническое обслуживание лифтового оборудования, в том числе очистку от мусора и пыли. Дополнительно заменили подшипники ограничителя скорости, возможно попадание пыли привело к их подклиниванию. После этого, 20 сентября, произведено внеочередное техническое освидетельствование лифта. Все работало, как часы. Лифт отвечает всем требованиям безопасности и перевозит пассажиров», — подчеркнули в компании.
Стоит отметить, ключевые сотрудники «Лифтмонтаж-Сервис» на рынке обслуживания подъемно-транспортных устройств более 20 лет. Компания обслуживает более 1 тыс. лифтов в жилых домах и государственных учреждениях. По словам ее сотрудников, за всю историю ни в Барнауле, ни в Алтайском крае не было ни одного зафиксированного случая падения лифта в шахту.
«Нужно прояснить очень важный момент. Жители забеспокоились из-за информации о том, что у лифта истекла гарантия. Однако это не имеет никакого отношения к сроку эксплуатации лифта, который составляет 25 лет», — рассказали в «Лифтмонтаж-Сервисе».
Справка
Для дома на ул. Взлетная, 115 застройщик закупил лифты у широко известного белорусского поставщика — ОАО «Могилевлифтмаш».