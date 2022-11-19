«Это было горячо»: Сергей Жуков показал видео с концерта «Руки Вверх» в Барнауле

Напомним, altapress.ru тоже поднял руки вверх на концерте Сергея Жукова — посмотреть фоторепортаж можно здесь.

«Барнаул, вот я и к вам доехал! И это было горячооо! Спасибо!» — прокомментировал Жуков выступление.

Кстати, весь концерт Сергей Жуков оживленно общался с залом, говорил о своих ощущениях («Вас — море! Просто хочется прыгнуть — и раствориться!»).

Люди кричали, срывая голоса, прыгали, обнимались, сидели друг у друга на плечах. Та публика на трибунах, которая смогла удержаться и не вскочить с места на «Крошке моей», смотрела на сцену и подпевала.

Ранее в группе «Руки Вверх» не поняли запрета на их выступления в балтийской стране.