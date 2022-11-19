19 ноября
﻿
Жизнь

«Это было горячо»: Сергей Жуков показал видео с концерта «Руки Вверх» в Барнауле

Концерт «Руки Вверх» прошел в Барнауле 16 ноября. Сергей Жуков поделился видео с выступления.

Концерт "Руки вверх" в Барнауле 2022.
Концерт "Руки вверх" в Барнауле 2022.
Кристина Тарасова.

Напомним, altapress.ru тоже поднял руки вверх на концерте Сергея Жукова — посмотреть фоторепортаж можно здесь.

«Барнаул, вот я и к вам доехал! И это было горячооо! Спасибо!» — прокомментировал Жуков выступление.

Кстати, весь концерт Сергей Жуков оживленно общался с залом, говорил о своих ощущениях («Вас — море! Просто хочется прыгнуть — и раствориться!»).

Люди кричали, срывая голоса, прыгали, обнимались, сидели друг у друга на плечах. Та публика на трибунах, которая смогла удержаться и не вскочить с места на «Крошке моей», смотрела на сцену и подпевала.

Ранее в группе «Руки Вверх» не поняли запрета на их выступления в балтийской стране.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость