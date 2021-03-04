«Это дно ада!»: митрополит назвал предательством протесты детей и рассказал про «американский сапог»

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон прокомментировал участие подростков в акциях протеста, устроенных либеральным движением в России, сообщает « Проспект Мира ».

Митрополит назвал «дном ада» происходящее в стране, направленное против власти, а настроение подростков — предательским, антигосударственным и штрейкбрехерским.

С такими словами Пантелеимон выступил на общественном совете при Красноярской митрополии.

«Наши милые подростки, иначе не скажешь, настроены антигосударственно, антиисторически, штрейкбрехерски и, более того, скажу по-русски, предательски. 14−15 лет человеку, милое дитя», — отметил митрополит.

Он также вспомнил, как однажды услышал рассказ, как в одной школе прошла встреча с генералом, на которой «дети стали задавать вопросы не о том, как и почему что-то случилось, а в духе осуждения всего в стране».

Фрагмент с мнением митрополита начинается с 2:45.

«Деньги заработали родители, могут по Европам ездить и по Азиям, а деньги-то народные, земля-то божья, надо понимать. <…> Откуда они стали такими? Мы-то стали такими и останемся такими. Лучше смерть, чем сапог американский или флаг здесь. Полуголод, а то и голод — но чтобы правда была страна свободной», — продолжил митрополит очень внятно и доходчиво разъяснять, чем чревато поведение подростков.

Он подчеркнул, что дети не видят ничего опасного, а видят опасность в том, что «государство само себя защищает в лице законов, в лице президента, в лице губернатора, в лице специальных структур силовых».

«И вот пришел к выводу, вспоминая свою школу, как все было правильно. Тогда, может быть, тоже мы как-то роптали, что это как бы много было, на самом деле не так уж и много. Не только были плановые встречи с ветеранами и офицерами армии, флота, курсантами. Ну тогда ветераны еще не были такими пожилыми как теперь, конечно», — рассказал Пантелеимон о патриотическом воспитании.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Сегодня, возмутился Пантелеимон, почему-то на законодательной основе не создают «тотальное воспитание не только живыми встречами, а показывая вообще всю историю страны, начиная с археологии — кто мы и откуда, и заканчивая сегодняшним трудом и днем».

«Ушла очень, конечно, работа с родителями. Невежество родителей и хамское отношение при детях к государству, к символам государства — невиданных размеров <…> У меня сложилось впечатление, какое-то опустошение нашего общества. Слушая Соловьева, я тоже так признался… либеральное движение — это же ад, это дно ада!» — отметил митрополит.

Он также дал совет на будущее — создать программы для учащихся, которым в течение получаса расскажут, например, про оружейника Михаила Калашникова. Расскажут детям «как было и как жили, и что они должны делать».

Напомним, в России разработали закон, который за митинги усложнит жизнь школьникам и позволит отчислять студентов.