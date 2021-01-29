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Образование

Разработан закон, который за митинги усложнит жизнь школьникам и позволит отчислять студентов

Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный разработал законопроект, который может «поставить крест» на образовании митингующих студентов и школьников, сообщает Bash.News.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Законопроект уже внесли на рассмотрение. Согласно документу, в школьных дневниках и журналах введут графу «прилежание».

«Если школьник будет замечен за нарушением уголовного или административного кодекса, в эту графу поставят оценку „1“», — поясняет издание.

Это снизит рейтинг ученика при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Следовательно, таким школьникам будет очень сложно поступить в университет и получить высшее образование.

Депутат не обошел вниманием и студентов: законопроект предусматривает их отчисление «за неподобающее поведение».

К примеру, за нарушение административного кодекса. Такую «справку» получить легко — достаточно выйти на несогласованную акцию.

Напомним, ранее алтайское МВД посоветовало не приходить на новые акции и митинги. Также рекомендовало родителям несовершеннолетних детей усилить контроль.

В Красноярском крае учителя начали пугать школьников арестом и штрафами за участие в неправильных акциях.

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