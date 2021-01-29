Алтайская полиция напомнила, что будет пресекать провокации на несогласованных акциях протеста

За призывы к участию в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность, официально предупредили 29 января в алтайской полиции. Правоохранители имеют право пресекать такие публичные мероприятия, а любые провокации участников расцениваются как угроза порядку.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

В связи с распространением в СМИ и социальных сетях новых призывов к участию в протестах, в ГУ МВД по Алтайскому краю напомнили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности не только в административном, но и уголовном порядке», — говорится в сообщении краевого главка.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Полиция призывает не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных акциях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельно полиция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой проконтролировать досуг детей и уберечь их от негативного влияния интернет-ресурсов, которые содержат призывы к участию в несанкционированных акциях.

«Помните о том, что нельзя исключать возможных провокаций со стороны организаторов такого рода мероприятий, в результате которых могут пострадать подростки. Необходимо провести разъяснительные беседы с детьми и оградить их от необдуманных действий», — заключили в ведомстве.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

На массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле 23 января не было задержаний несовершеннолетних, сообщала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Среди несовершеннолетних протестующих были студенты профобразовательных организаций и школьники.

Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова говорила, что в Барнауле «дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей".

С предостережением к подросткам и их родителям обращался и глава региона Виктор Томенко.