«В Барнауле дети пришли из любопытства»: главная по правам ребенка в РФ прокомментировала митинги

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в своем Instagram прокомментировала акции протеста 23 января.

Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.

Напомним, протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России — после ареста Навального.

В Алтайском крае во время несогласованных митингов задержали более 20 человек.

«Где-то все было спокойно и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей - например, Барнаул», — написала Кузнецова.

При этом, по ее словам, где-то совсем не было митингов — в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области и на Чукотке.

«Есть регионы, где не обошлось без инцидентов, в числе задержанных есть несовершеннолетние. Во Владивостоке, где детей выстраивали живой цепью, в Южно-Сахалинске также не обошлось без задержаний. Пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах», — отметила Кузнецова.

Она также пояснила грубое задержание полицейскими ребенка в Москве: «Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности».

Уполномоченная заверила, что продолжает следить за ситуацией. На местах работают ее коллеги — уполномоченные по правам ребенка в регионах.

Ранее глава СПЧ не увидел нарушений прав человека при задержаниях на акциях 23 января.