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Жизнь

Глава СПЧ не увидел нарушений прав человека при задержаниях на акциях 23 января

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений во время задержаний на акциях 23 января, сообщают на сайте СПЧ.

Валерий Фадеев.
Валерий Фадеев.
ru.wikipedia.org/wiki

Фадеев призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они несогласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают», — говорится в сообщении.

Фадеев уверен, что масштаб агитационной кампании, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен.

«Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно», — подчеркнул он.

Напомним, протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России — после ареста Навального.

В Алтайском крае во время несогласованных митингов задержали более 20 человек.

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