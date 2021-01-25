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Политика

Попались на удочку. Губернатор Томенко высказался о протестных акциях в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о несогласованной акции протеста, которая состоялась в Барнауле в минувшую субботу, 23 января.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Комментарий главы региона относительно этих событий опубликован в телеграм канале «Ленина, 59».

«Хотел бы сказать, что на прошлой неделе отмечались незначительные социальные волнения. Некоторая небольшая часть жителей края попалась все-таки на удочку деструктивных сил, поддалась эмоциям и вышла на несогласованные акции протеста. Теневые организаторы запутались сами, запутали молодежь, попытались вовлечь сюда несовершеннолетних — детей и подростков — что, конечно, опасно, а поэтому недопустимо», — сказал Виктор Томенко.

При этом он добавил, что несмотря на попытки провокаций, органы внутренних дел работали в ходе несогласованной акции «корректно и четко, за что необходимо им выразить благодарность».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Обращаюсь ко всем жителям края с призывом — сохранять спокойствие, трезво относиться вот к таким попыткам раскачать ситуацию и использовать энергию разрушения для дестабилизации обстановки, не попадать в ловушку обмана и информационных атак, явно организованных извне. И, конечно, не допускать втягивания детей и подростков, в незаконные уличные акции.

Напомним, что в минувшую субботу, 23 января, в Барнауле состоялась одна из самых массовых акций протеста за последнее десятилетие. Altapress.ru опубликовал репортаж из гущи событий.

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