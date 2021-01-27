Учителя пугают школьников арестом и штрафами за участие в неправильных акциях

В Красноярском крае учителя начали рассылать в школьных чатах листовки с предупреждением о «последствиях участия в несанкционированных митингах», пишет « Проспект Мира ».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

В листовках указывают, что за протесты грозит привлечение к административной ответственности и штрафы от 10 до 300 тыс. рублей.

«Обязательные работы на срок до 200 часов, административный арест до 30 суток и постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних (в основном перечислены наказания за повторные нарушения)», — перечисляют педагоги наказания.

Родителей тоже могут привлечь к ответственности: максимальный указанный штраф для них — 500 рублей.

В управлении образования Красноярска изданию сообщили, что ведомство такие рассылки не направляло.

«В образовательных учреждениях города проводят систематичную плановую работу по профилактике правонарушений среди подростков», — пояснили в управлении.

Примечательно, что средняя зарплата 50% учителей в регионе около 20 тыс. рублей — 260 долларов в месяц. Примерно 25% зарабатывают меньше этой суммы, и еще 25% - больше.

Напомним, в субботу, 23 января, по всей России прошли шествия в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что дети «попались на удочку». Главная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в Барнауле дети пришли на акцию из любопытства.