Это муж купить не смог. Чем известна Инстасамка и почему ей заблокировали банковские счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогера Дарьи Зотеевой, которая известна под псевдонимом Инстасамка. Чем известна блогер, которая совершила ошибку предшественников — в материале altapress.ru.

Почему заблокировали счета?

Telegram-канал Mash сообщает, что Дарья Зотеева попала в «черный список инфоцыган» — в число лиц, которых проверяет МВД на неуплату налогов и отмывание денег.

Теперь сбережения певицы оказались под угрозой. Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам. Она больше не сможет получить выплаты за столичные корпоративы, дни рождения и концерты.

Ранее в уклонении от налогов уличили «королеву марафонов» Елену Блиновскую.

Кто такая Инстасамка?

Инстасамка стала известна благодаря своим провокационным образом, действиями и контентом. Ее выходки часто обсуждаются в Рунете.

Впервые о Дарье Зотеевой заговорили в 2019 году. По итогам года она вошла в список самых популярных девушек в России по версии Google. Помимо этого, музыка Зотеевой в жанре рэп вошла в годовые рейтинги изданий «РБК Стиль».

Самая известная ее песня — «Эту сумку мне муж купил».

На чем еще ловили блогера?

В 2022 году Инстасамка выпустила трек «За деньга да», который быстро стал популярен среди молодежи. Это не понравилось правоохранительным органам.

В прокуратуре и СК заинтересовались творчеством Дарьи и тщательно изучили ее треки на связь со склонением к проституции и разложением детской психики.

После инцидента Инстасамка публично просила прощение.