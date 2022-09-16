Это на нос или на пятку? Тест: как хорошо вы разбираетесь в бьюти-аксессуарах

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Некоторые предметы по уходу за собой с нами так давно, что мы не можем представить жизнь без них. А какие-то изобретения в мире моды и красоты только набирают популярность. Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в них в тесте altapress.ru.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter