«Это несправедливо». Из алтайского театра уволился один из ведущих артистов

Артист Молодежного театра Алтая Александр Савин написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул театр, в октябре зрители увидят его в МТА последний раз. Савин останется художественным руководителей независимого Крепостного театра в Барнауле и посвятит все время новым проектам. Об этом он рассказал в интервью altapress.ru.

Много ролей

По словам актера, он подумывал об уходе еще три года назад, когда открыл в Барнауле Дом актера и Крепостной театр и выбрал для себя «жутко заманчивую» профессию художественного руководителя.

В прошлом году роли на Савина посыпались как из рога изобилия. В частности, ему достались Граф Альмавива в «Фигаро» и Тайлер Дерден в «Бойцовском клубе». В планах был еще и «Гамлет», в котором Савин должен был играть Клавдия.

«А я не хотел. Поэтому пришел к директору и сказал, что, наверное, скоро уйду, — рассказывает Савин. — По моему мнению, есть куча артистов в театре, которым ролей не хватает, а у меня их и так много. Это несправедливо. Какая-то эксплуатация».

Открытие Крепостного театра в Барнауле. Анна Зайкова.

Накануне этого сезона, после снятия коронавирусных ограничений, когда возобновились репетиции, Савину объявили, что на него жалуются режиссеры-постановщики и предложили увольнение.

Не доставайся никому

Савин считает, что главной причиной увольнения стало то, что всю активную жизнь актер посвящал своему личному проекту — Крепостному театру, что не приветствовалось на основном месте работы.

«Когда я позвал в свои проекты коллег — других актеров, некоторые руководители театров города и режиссеры мне сказали: «Если они будут работать в Крепостном, то в нашем театре точно нет. Я не хочу, чтобы мои артисты работали где-то еще «. Я не знаю, что это. Ревность? При этом мы зовем артистов в Крепостной не просто быть педагогами для непрофессионалов, но и создавать что-то свое, участвовать в сугубо профессиональных постановках».

Открытие Крепостного театра в Барнауле. Анна Зайкова.

Сейчас в Крепостном готовится спектакль «Истинные чувства», где заняты только люди с профессиональной актерской подготовкой.

«Руководители государственных театров почему-то противятся такому «совместительству». Актеры, получается, не вольны в своем творчестве, — говорит Савин. — Такого нет ни в одном городе».

Ромео и Мафия

Несмотря на увольнение, по словам Александра, он не собирается «закапывать себя» как актера. В Крепостном театре уже в ноябре начнут работать над постановкой «Ромео». Это будет концертно-драматический моноспектакль Савина, сейчас готовят сценарий и подбирают музыкальное сопровождение. При благоприятном стечении обстоятельств зритель увидит его уже в конце 2020 года.

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Кроме того, в Крепостном готовят театральную версию известной игры «Мафия». Это новый экспериментальный жанр. Для гостей будет обязательный дресс-код, их разместят прямо под софитами на сцене. Игра будет проходить в живом музыкальном сопровождении с ведущим, игровыми и фуршетными столами и по-настоящему станет театральным представлением.

Среди планов Крепостного — древнегреческая трагедия, спектакль с участием подростков и молодежи, проект с одним из детских домов Барнаула.