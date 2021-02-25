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Жизнь

«Это ничего не даст в части обновления транспорта»: мэр Барнаула анонсировал рост цен на проезд

Барнаульские чиновники утвердят новые тарифы на проезд в общественном транспорте, но изменений в состоянии автопарка жители города не почувствуют. Повышение цен лишь поможет перевозчикам выжить. Об этом рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе».

ДТП с автобусом в поселке Лесной.
ДТП с автобусом в поселке Лесной.
Barnaul22

По словам мэра, пока еще есть «вопрос с непониманием некоторых цифр», поэтому планируется еще одно заседание координационного совета по ценообразованию. Когда оно пройдет, Франк не сказал.

Ранее чиновники одобрили повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках.

Увеличение тарифа необходимо, но не стоит обманываться, что это решит все проблемы перевозчиков, добавил он.

«Это лишь немного улучшит жизнь пассажироперевозчиков, просто поможет выжить. Ведь топливо подорожало, все подорожало. Но это ничего не даст в части обновления и улучшения транспорта», — передает слова главы города «Политсибру».

Также стало известно, что мэрия все еще ведет переговоры с Внешэкономбанком об участии города в программе обновления общественного транспорта.

Директор «Ассоциации пассажирских перевозчиков города Барнаула» Николай Долженко в интервью altapress.ru говорил, что уже через пять лет износ подвижного состава автобусов составит 100%.

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