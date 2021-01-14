Барнаульские власти не сдаются в борьбе за новые автобусы

Барнаул продолжит участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части обновления подвижного состава общественного транспорта, заявили в администрации города. Ранее Минтранс не включил краевую столицу и Бийск в список «счастливчиков», которые получат новые автобусы и троллейбусы со скидкой.

По итогам рассмотрения заявки 2019 года Барнаул не набрал необходимое количество баллов и занял 46 позицию в перечне из 104 агломераций, пояснили в мэрии.

При направлении второй заявки от Барнаула на участие в мероприятии в 2021 году все замечания учли, что позволило подняться на более высокую позицию.

Обновление общественного транспорта в 2021 году продолжат в семи агломерациях, набравших наибольшее количество балов по итогам рассмотрения первой заявки и не использовавших весь свой лимит средств в прошлом году.

«Принимая во внимание, что городские агломерации, полностью исчерпавшие свой лимит, в дальнейшем не участвуют в реализации мероприятия нацпроекта, администрацией города будет продолжена работа в данном направлении вплоть до окончания срока реализации нацпроекта», — обещают барнаульские чиновники.

Напомним, победители конкурса получат не деньги, а льготный лизинг на приобретение новых автобусов и троллейбусов.

Барнаульцы все чаще стали жаловаться на общественный транспорт. Особенно остро эта тема поднимается, когда речь заходит о повышении стоимости проезда. Горожане считают, что поднимать цену, но не улучшать состояние транспорта нецелесообразно.