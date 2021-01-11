Не заслужили. Минтранс РФ отказался купить Барнаулу и Бийску новые автобусы

Минтранс России назвал городские агломерации, которым в 2021 году со скидкой купят городской пассажирский транспорт. Барнаул и Бийск, которые подавали заявки, не прошли отбор. Об этом говорится на сайте ведомства.

Минтранс определили перечень агломераций для обновления подвижного состава пассажирского транспорта. Из федеральной казны на это выделили 3,5 млрд рублей.

Победители конкурса получат автобусы и троллейбусы в лизинг со скидкой 60%.

305 автобусов и 107 троллейбусов отправят в 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор: это Екатеринбургская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская и Саратовская агломерации.

Ранее барнаульцы пожаловались на замерзшие окна в транспорте и злых водителей.