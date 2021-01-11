Не заслужили. Минтранс РФ отказался купить Барнаулу и Бийску новые автобусы

Минтранс определили перечень агломераций для обновления подвижного состава пассажирского транспорта. Из федеральной казны на это выделили 3,5 млрд рублей.
Победители конкурса получат автобусы и троллейбусы в лизинг со скидкой 60%.
305 автобусов и 107 троллейбусов отправят в 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор: это Екатеринбургская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская и Саратовская агломерации.
Ранее барнаульцы пожаловались на замерзшие окна в транспорте и злых водителей.