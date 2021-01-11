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Жизнь

Не заслужили. Минтранс РФ отказался купить Барнаулу и Бийску новые автобусы

Минтранс России назвал городские агломерации, которым в 2021 году со скидкой купят городской пассажирский транспорт. Барнаул и Бийск, которые подавали заявки, не прошли отбор. Об этом говорится на сайте ведомства.

Автобус слетел с дороги. Поселок Лесной. Барнаул.
Автобус слетел с дороги. Поселок Лесной. Барнаул.
vk.com/incident22.

Минтранс определили перечень агломераций для обновления подвижного состава пассажирского транспорта. Из федеральной казны на это выделили 3,5 млрд рублей.

Победители конкурса получат автобусы и троллейбусы в лизинг со скидкой 60%.

305 автобусов и 107 троллейбусов отправят в 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор: это Екатеринбургская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская и Саратовская агломерации.

Ранее барнаульцы пожаловались на замерзшие окна в транспорте и злых водителей.

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