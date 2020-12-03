Барнаульский активист пикетировал здание мэрии с плакатом «Нет повышению цен на проезд»

Барнаульский общественник, историк Данил Дегтярев 3 декабря вышел к зданию администрации города на одиночный пикет против повышения цен на проезд. Об этом сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Пикет против повышения цен на проезд в Барнауле.

Пикетом он продлил серию протестов, которая началась еще в октябре. Тогда пассажиропевозчики попросили чиновников поднять стоимость проезда в транспорте.

Дегтярев считает, что цена на проезд в Барнауле и так необоснованно высока, особенно на фоне низкого качества услуги.

«Отдельную тревогу вызывает отмена безлимитного тарифа на проезд в электротранспорте для студентов и подорожание пенсионных билетов. Планируется, что цену на проездные поднимут в среднем на пятьдесят рублей, а студентам ограничат число поездок по одному документу до пятидесяти раз», — заявил он.

Напомним, что по требованию перевозчиков городские власти на специальной комиссии рассмотрели и приняли решение с 1 ноября повысить стоимость проезда.

Предполагалось, что проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.

Однако мэр Барнаула Вячеслав Франк не стал подписывать документ, прекрасно понимая, что это политически невыгодно в ситуации, когда у горожан сокращаются доходы из-за коронавирусной инфекции.