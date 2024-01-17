«Это нормально?»: Бузова будет вести новое телешоу вместе с известным ведущим

Название нового продукта — «Это нормально?». Это ток-шоу с соревновательным элементом.

Гости программы разделятся на две команды — мужскую и женскую. И будут отвечать на «остросоциальные» вопросы. Так они попытаются «вычислить» самый популярный ответ среди соотечественников, указывает Газета.Ru.

Один из вопросов — нормально ли встречаться с женатым мужчиной.

Программа выйдет уже в феврале.

Ранее прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Несмотря на погодные условия, барнаульцы стояли в очереди, которая начиналась с самого эскалатора, где дежурил охранник и пропускал на спуск по несколько человек.

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