«Это оскорбительно»: экс-директор ЧАЭС оценил сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин оценил сериал HBO «Чернобыль» и назвал его оскорбительным. Он обвинил авторов в попытке умалить подвиг ликвидаторов аварии, пишут «Известия». Работники станции, по его мнению, в сериале представлены полными идиотам.

Апофеозом всего сериала стали голые шахтеры, которые рыли тоннели, отметил Грамоткин. По его словам, ликвидацию последствий аварии на АЭС нельзя представлять в таком виде.

«Очень искусно идет манипуляция. Половина персонала станции показана идиотами, руководство вообще дебилы. Для нас это оскорбительно, там все люди мало того что со стаканами водки бегают, все пьют. Это что значит? Что все важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре?», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее сами ликвидаторы последствий и свидетели аварии на Чернобыльской АЭС высказались о сериале.

«Сериал рассчитан на не посвященных в подробности аварии зрителей и дает только общие представления о событиях того времени. В основном там показывают круг лиц, связанных с правительством. Мы в этой каше не варились, но в целом политика государства в тех обстоятельствах передана точно. Сюжеты о работе ликвидаторов тоже очень правдоподобны <…> Политическая атмосфера скрытности и бездействия высших органов в сериале подана достоверно», — рассказал aif.ru ликвидатор Геннадий Зацепин из Новосибирска.

«Чернобыль» — мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином. Его премьера состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. Сюжет посвящен катастрофе на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, и героическим усилиям по ликвидации ее последствий.