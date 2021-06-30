«Это просто подонки»: Путин сказал, что думает о телефонных и интернет-мошенниках

Об этом глава государства высказался на прямой линии, которая проходит 30 июня. Отвечая на вопрос, как долго еще в стране мошенники будут терроризировать граждан, президент сказал, что такая проблема действительно актуальна.

«Это просто подонки», — сказал Путин, отметив, что количество подобных мошенничеств в стране увеличилось примерно на 25%.

Во многом, по мнению президента, росту таких преступлений способствует незаконный оборот личных данных граждан.

Свою роль в борьбе с этим должны сыграть правоохранительные органы и Центробанк.