«Это шантаж»: в Барнауле УК выключила лифты в многоэтажке и требовала денег

В доме на Павловском тракте, 108 по решению управляющей компании выключили лифты, так как у них по техпаспортам закончился срок эксплуатации. Жильцам сказали, что необходимо заплатить дополнительные деньги за то, чтобы они вновь заработали, сообщает ГТРК «Алтай».

Жители дома рассказали, что подобная ситуация складывается уже в третий раз за последние семь лет. Отключение лифтов — это шантаж со стороны управляющей компании, уверены жильцы.

В управляющей компании «Эталон», которая обслуживает дом, говорят, что на диагностику и ремонт лифтов необходимы дополнительные средства помимо тех, что жители платят по квитанциям.

Лифты не работали три недели до того, как жильцы решили обратиться в жилищный надзор. Там пояснили, что деньги на все работы, касающиеся лифтов, организация должна брать из соответствующих статей коммунальных платежей жильцов по установленному тарифу 4 рубля 52 копейки с квадратного метра жилплощади.

Дополнительные поборы неправомерны.

Жилнадзор предписал УК включить лифты не позднее 10 марта, иначе организацию ждет штраф от 250 тысяч рублей.

В 2018 году аналогичная ситуация сложилась в барнаульской многоэтажке на ул. Балтийской, 55. Совет дома вступил в спор с «управляшкой» о цене ремонта лифтов и о том, где на это взять деньги.