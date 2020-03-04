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Жизнь

«Это шантаж»: в Барнауле УК выключила лифты в многоэтажке и требовала денег

В доме на Павловском тракте, 108 по решению управляющей компании выключили лифты, так как у них по техпаспортам закончился срок эксплуатации. Жильцам сказали, что необходимо заплатить дополнительные деньги за то, чтобы они вновь заработали, сообщает ГТРК «Алтай».

Лифт.
Лифт.
sgd22.ru

Жители дома рассказали, что подобная ситуация складывается уже в третий раз за последние семь лет. Отключение лифтов — это шантаж со стороны управляющей компании, уверены жильцы.

В управляющей компании «Эталон», которая обслуживает дом, говорят, что на диагностику и ремонт лифтов необходимы дополнительные средства помимо тех, что жители платят по квитанциям.

Лифты не работали три недели до того, как жильцы решили обратиться в жилищный надзор. Там пояснили, что деньги на все работы, касающиеся лифтов, организация должна брать из соответствующих статей коммунальных платежей жильцов по установленному тарифу 4 рубля 52 копейки с квадратного метра жилплощади.

Дополнительные поборы неправомерны.

Жилнадзор предписал УК включить лифты не позднее 10 марта, иначе организацию ждет штраф от 250 тысяч рублей.

В 2018 году аналогичная ситуация сложилась в барнаульской многоэтажке на ул. Балтийской, 55. Совет дома вступил в спор с «управляшкой» о цене ремонта лифтов и о том, где на это взять деньги.

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