«Это перебор»: в Барнауле пассажиры недовольны курящей в автобусе кондукторшей

Пассажирка автобуса маршрута № 109 в Барнауле сняла на видео, как кондуктор курит в салоне. Пост с возмущениями опубликовал паблик « Инцидент Барнаул ».

По словам девушки, кондуктор курила в салоне во время движения, а для того, чтобы меньше дыма шло в салон, водитель открыл дверь.

«Курят в общественном транспорте, это перебор. Ужас», — негодует пассажирка.

В комментариях согласны, что «курить в салоне — это наглость».

«Я в Иркутске жил когда, там в каждом автобусе была наклейка: „Если водитель курит или говорит по телефону во время движения — сообщите по такому-то такому-то номеру“, что-то типа того. И вот ни разу не видел, чтобы там водитель как-то отвлекался или курил в салоне. Зато тут это чуть ли не сплошь и рядом», — делится своими наблюдениями один из участников обсуждения.

Некоторые посчитали, что «с такими зарплатами необязательно вести себя компетентно».

Ранее пассажир микроавтобуса маршрута «Барнаул-Баево» поделился впечатлениями от поездки, где люди буквально сидели в копоти и задыхались.